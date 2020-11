Gallinari vola ad Atlanta, Eleonora Boi lo segue: “Nuova avventura in una nuova città” (Di martedì 24 novembre 2020) nuova tappa nella carriera in NBA di Danilo Gallinari: il cestista italiano ha firmato un ricchissimo contratto con gli Atlanta Hawks. La sua compagna, Eleonora Boi, è ponta a seguirlo: "Prontissime per una nuova avventura in una nuova città".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CH-ke8blOKL/" Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 24 novembre 2020)tappa nella carriera in NBA di Danilo: il cestista italiano ha firmato un ricchissimo contratto con gliHawks. La sua compagna,Boi, è ponta a seguirlo: "Prontissime per unain unacittà".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CH-ke8blOKL/" Golssip.

