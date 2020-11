Future USA tonici guardano a Wall Street (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo i Future sugli indici azionari americani lasciando presagire una partenza tonica per la borsa di Wall Street, più tardi, festeggiando la notizia che negli USA il presidente Donald Trump ha dato il via libera alla transizione dei poteri al Presidente eletto Joe Biden. Il contrato sul Dow Jones segna un rialzo dello 0,98% a 29.835 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,72% a 3.601 punti. Il Nasdaq registra un incremento dello 0,29% a 11.939 punti. Sul fronte macro si attende nel pomeriggio: l’Indice FHFA sui prezzi case e la fiducia dei consumatori. Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo isugli indici azionari americani lasciando presagire una partenza tonica per la borsa di, più tardi, festeggiando la notizia che negli USA il presidente Donald Trump ha dato il via libera alla transizione dei poteri al Presidente eletto Joe Biden. Il contrato sul Dow Jones segna un rialzo dello 0,98% a 29.835 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,72% a 3.601 punti. Il Nasdaq registra un incremento dello 0,29% a 11.939 punti. Sul fronte macro si attende nel pomeriggio: l’Indice FHFA sui prezzi case e la fiducia dei consumatori.

I mercati guardano con fiducia al futuro dell'economia e favoriscono i comparti ciclici come quello oil. Eni ha ancora spazio per salire ancora.

