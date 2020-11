Freddie Mercury, quel “grazie” al mondo prima di morire | Memories (Di martedì 24 novembre 2020) La morte di Freddie Mercury arriva senza suoni. Solo un “grazie” pronunciato sottovoce alle 8 di mattina, prima di spirare tra le braccia del compagno Jim Hutton. Lo ricorda l’assistente Peter Freestone. Sono passati 29 anni eppure quella voce sommessa echeggia ancora in quella stanza, rimbalza sulla carta da parati. Il 22 novembre, due giorni prima di esalare l’ultimo respiro, Freddie Mercury annuncia di aver contratto l’HIV e di essersi ammalato di AIDS. Ora il mondo può sapere. L’eccessiva magrezza, il viso scavato e il colorito lo hanno allontanato dai palchi e imprigionato nel mondo del gossip. Fa in tempo a mostrare il suo aspetto per l’ultimo video dei Queen, These Are The Days Of Our Lives, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 24 novembre 2020) La morte diarriva senza suoni. Solo unpronunciato sottovoce alle 8 di mattina,di spirare tra le braccia del compagno Jim Hutton. Lo ricorda l’assistente Peter Freestone. Sono passati 29 anni eppurela voce sommessa echeggia ancora inla stanza, rimbalza sulla carta da parati. Il 22 novembre, due giornidi esalare l’ultimo respiro,annuncia di aver contratto l’HIV e di essersi ammalato di AIDS. Ora ilpuò sapere. L’eccessiva magrezza, il viso scavato e il colorito lo hanno allontanato dai palchi e imprigionato neldel gossip. Fa in tempo a mostrare il suo aspetto per l’ultimo video dei Queen, These Are The Days Of Our Lives, ...

