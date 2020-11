Francia | l' islam radicale e lo spirito di Monaco

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 24 novembre 2020) C’è chi grida alla censura, chi denuncia l’autocensura. Tra stampa e potere, insono giorni di cortocircuito. La nuova legge sulla sicurezza vieta di trasmettere dati e notizie che consentano di identificare i poliziotti in servizio. Dopo due anni di botte per strada tra gilet gialli e polizia, con molti feriti, qualcuno grave, è una misura non certo destinata ad attenuare la tensione. I giornalisti protestano, qualche migliaia in piazza sabato a scorso a Parigi e Marsiglia, ma non certo le folle. Dopo l’insegnante decapitato, l’assalto al coltello con tre morti nella chiesa di Nizza, la maggioranza chiede protezione più che dichiarazioni di astratta libertà. Un discusso sondaggio rivela che il 20 per cento dei francesi sarebbe oggi disponibile a votare per il generale in pensione Pierre De Villiers all’elezione presidenziale. Come a ogni sondaggio si può ...