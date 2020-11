Francesco Totti e Ilary Blasi diventano zii: la foto (Di martedì 24 novembre 2020) Francesco Totti e Ilary Blasi stanno per diventare zii. Una bellissima notizia in casa Blasi, dato che la sorellina della conduttrice ha annunciato che sarà presto mamma con una dolce foto. A corredo dell’immagine anche un commento divertito e probabilmente emozionato di Francesco Totti. L’annuncio di Melory Blasi Melory Blasi ha annunciato insieme a Tiziano Panicci che diventeranno presto genitori. I due lo hanno annunciato con un dolce scatto dove lui le bacia la pancia nella loro casa. Nella didascalia non servono nemmeno parole, “presto in 3“, sta a dire, aggiungendo proprio 3 cuori. Il commento di Francesco Totti In moltissimi, vip e non, naturalmente hanno commentato ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 24 novembre 2020)stanno per diventare zii. Una bellissima notizia in casa, dato che la sorellina della conduttrice ha annunciato che sarà presto mamma con una dolce. A corredo dell’immagine anche un commento divertito e probabilmente emozionato di. L’annuncio di MeloryMeloryha annunciato insieme a Tiziano Panicci che diventeranno presto genitori. I due lo hanno annunciato con un dolce scatto dove lui le bacia la pancia nella loro casa. Nella didascalia non servono nemmeno parole, “presto in 3“, sta a dire, aggiungendo proprio 3 cuori. Il commento diIn moltissimi, vip e non, naturalmente hanno commentato ...

