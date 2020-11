Francesco Oppini lascia il GF Vip? Parla la fidanzata Cristina (Di martedì 24 novembre 2020) Francesco Oppini lascia il Grande Fratello Vip 2020 dopo l’annuncio del prolungamento fino a febbraio? Parla la fidanzata Cristina. Francesco Oppini sta seriamente pensando di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2020. Il figlio di Alba Parietti, di fronte alla scelta della produzione di prolungare la durata del reality fino a febbraio, non nasconde L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 24 novembre 2020)il Grande Fratello2020 dopo l’annuncio del prolungamento fino a febbraio?lasta seriamente pensando di abbandonare la casa del Grande Fratello2020. Il figlio di Alba Parietti, di fronte alla scelta della produzione di prolungare la durata del reality fino a febbraio, non nasconde L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

