Francesco Ciotola: La videoarte? Il mezzo non conta, l’importante è fare arrivare il messaggio (Di martedì 24 novembre 2020) L’occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Azzurra Immediato Se volessimo definire la videoarte, potremmo ricorrere a molti esempi che affondano le radici nella ricerca sperimentale degli anni Settanta del ‘900. Ci si chiederebbe cos’è, quale è la sua precipua forma espressiva, quali i soggetti principali ditale linguaggio. Perché, invero, quella che, a molti, può apparire una nuova arte, in realtà, essa presenta e conta già diverse generazioni di artisti. In essa si racchiude, certamente, un dialogo strettissimo con la tecnologia e, oggi, con la sua estrema dirompenza, tale da ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 novembre 2020) L’occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Azzurra Immediato Se volessimo definire la, potremmo ricorrere a molti esempi che affondano le radici nella ricerca sperimentale degli anni Settanta del ‘900. Ci si chiederebbe cos’è, quale è la sua precipua forma espressiva, quali i soggetti principali ditale linguaggio. Perché, invero, quella che, a molti, può apparire una nuova arte, in realtà, essa presenta egià diverse generazioni di artisti. In essa si racchiude, certamente, un dialogo strettissimo con la tecnologia e, oggi, con la sua estrema dirompenza, tale da ...

veneredirimmel_ : 'Comunque raga io da Francesco Maria Oppini mi farei aprire in due come un avocado. Proprio a metà. Tolto il noccio… - PatateLapetite : RT @amikim611: Francesco che deve preparare le patate. F: 'Dammi il coso per lavarle!' Tommy: * tira fuori una ciotola a caso e mette sul… - KinneyWife : RT @amikim611: Francesco che deve preparare le patate. F: 'Dammi il coso per lavarle!' Tommy: * tira fuori una ciotola a caso e mette sul… - amikim611 : Francesco che deve preparare le patate. F: 'Dammi il coso per lavarle!' Tommy: * tira fuori una ciotola a caso e m… - manu_arci : RT @waldauseyes: Io da Francesco Oppini mi farei aprire in due come un Avocado, proprio a metà. Tolto il nocciolo, levi la polpa, mettimi i… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Ciotola Francesco Ciotola: La videoarte? Il mezzo non conta, l'importante è fare arrivare il messaggio Il Denaro Francesco Ciotola: La videoarte? Il mezzo non conta, l’importante è fare arrivare il messaggio

L’occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade ne ...

Architetti d’Italia. Francesco Palpacelli, l’azzardato

Il nuovo protagonista della rubrica di Luigi Prestinenza Puglisi è un architetto che non ha avuto timore di sperimentare, sfidando anche l’oblio al quale è stato condannato. È stato il mio amico Giuli ...

L’occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade ne ...Il nuovo protagonista della rubrica di Luigi Prestinenza Puglisi è un architetto che non ha avuto timore di sperimentare, sfidando anche l’oblio al quale è stato condannato. È stato il mio amico Giuli ...