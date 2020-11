Formazioni ufficiali Rennes-Chelsea | Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 24 novembre 2020) Ledi, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di. I Blues si trovano al primo posto del gruppo E a pari punti con il Siviglia, e vanno a caccia di un successo per blindare la qualificazione agli ottavi di finale. La squadra di casa punta al terzo posto per passare ai sedicesimi di Europa. A Roazhon Park – Stade de la Route de Lorient diil calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 18:55. Le: in attesa: in attesa SportFace.