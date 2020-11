Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Club Brugge | Champions League 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 24 novembre 2020) Ledi, gara valevole per la terza giornata della fase a gironi di. La squadra di Lucien Favre, dopo la sconfitta all’esordio contro la Lazio, ha conquistato due vittorie e ora guida il gruppo davanti ai biancocelesti, che sono secondi con 5 punti e oggi affrontano lo Zenit. il calcio d’inizio dell’incontro è previsto per le ore 21. LeRennes: in attesa Chelsea: in attesa SportFace.