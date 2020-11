«Force of Nature», il nuovo film su Prime con Mel Gibson (Di martedì 24 novembre 2020) Si intitola Force of Nature il nuovo action-movie con protagonista Mel Gibson, che in questo caso deve vedersela con nientepopodimeno di un uragano. Ma la pellicola diretta Michael Polish – più noto come “Polish brothers” insieme al fratello Mark – non è una sorta di nuovo Twister, perché l'uragano non è il solo nemico del personaggio interpretato da Gibson, un poliziotto in pensione. La catastrofe naturale in arrivo, infatti è solo una delle minacce di Force of Nature (Forza della Natura, in italiano), uno dei titoli di punta dell'offerta di novembre di Amazon Prime Video. Nel film in streaming, infatti, Mel Gibson dovrà anche sventare l'assalto di una banda di criminali, appunto con un uragano in ... Leggi su gqitalia (Di martedì 24 novembre 2020) Si intitolaofilaction-movie con protagonista Mel, che in questo caso deve vedersela con nientepopodimeno di un uragano. Ma la pellicola diretta Michael Polish – più noto come “Polish brothers” insieme al fratello Mark – non è una sorta diTwister, perché l'uragano non è il solo nemico del personaggio interpretato da, un poliziotto in pensione. La catastrofe naturale in arrivo, infatti è solo una delle minacce diof(Forza della Natura, in italiano), uno dei titoli di punta dell'offerta di novembre di AmazonVideo. Nelin streaming, infatti, Meldovrà anche sventare l'assalto di una banda di criminali, appunto con un uragano in ...

ReviewSearchIT : ?: Force of Nature, la recensione: Mel Gibson vs. un uragano su Amazon Prime Video: Force of Nature, la recensione:… - clikservernet : Force of Nature, la recensione: Mel Gibson vs. un uragano su Amazon Prime Video - cinemaniaco_fb : ?????????????? Force of Nature: l’action con Mel Gibson da oggi disponibile su Prime Video - Eurogamer_it : Un vecchio poliziotto contro l'uragano nella nostra recensione di Force of Nature con Mel Gibson. - zazoomblog : Force of Nature la recensione: Mel Gibson vs. un uragano su Amazon Prime Video - #Force #Nature #recensione:… -