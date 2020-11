Firenze, bambino di 12 anni rischia la vita per il Covid: salvato in ospedale (Di martedì 24 novembre 2020) Firenze, bambino di 12 anni rischia la vita per il Covid: salvato all’ospedale Meyer. I medici hanno dichiarato di non aver mai visto un caso così grave a quell’età Purtroppo non sempre il coronavirus è innocuo per i bambini. Le infezioni da Covid hanno di certo una pericolosità maggiore nei pazienti più anziani o con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 24 novembre 2020)di 12laper ilall’Meyer. I medici hanno dichiarato di non aver mai visto un caso così grave a quell’età Purtroppo non sempre il coronavirus è innocuo per i bambini. Le infezioni dahanno di certo una pericolosità maggiore nei pazienti più anziani o con L'articolo proviene da Inews.it.

