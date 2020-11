Finché l'alternativa sarà Salvini, "meglio" il controverso governo Conte (Di martedì 24 novembre 2020) La dialettica politica italiana è caratterizzata da una condizione paradossale. I limiti e le contraddizioni di questo governo sono evidenti. Dopo gli errori di gennaio e febbraio, tuttavia Conte si è riscattato ed è riuscito a essere Churchill dichiarando il lockdown di marzo che malgrado la sua durezza ha avuto un autentico sostegno popolare. Senonché da giugno a ottobre Conte da Churchill è diventato Mariano Rumor, il suo governo groviglio di contraddizioni, le regioni guidate da rissosi cacicchi. Così nessuno, né il presidente del Consiglio, né i ministri ha alzato davvero la voce a luglio e ad agosto contro le movide, gli assembramenti, i viaggi all’estero in paesi rischiosi. Le regioni poi hanno fatto di peggio: l’Emilia-Romagna e la Sardegna hanno dato via libera alle discoteche. L’Emilia sosteneva la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) La dialettica politica italiana è caratterizzata da una condizione paradossale. I limiti e le contraddizioni di questosono evidenti. Dopo gli errori di gennaio e febbraio, tuttaviasi è riscattato ed è riuscito a essere Churchill dichiarando il lockdown di marzo che malgrado la sua durezza ha avuto un autentico sostegno popolare. Senonché da giugno a ottobreda Churchill è diventato Mariano Rumor, il suogroviglio di contraddizioni, le regioni guidate da rissosi cacicchi. Così nessuno, né il presidente del Consiglio, né i ministri ha alzato davvero la voce a luglio e ad agosto contro le movide, gli assembramenti, i viaggi all’estero in paesi rischiosi. Le regioni poi hanno fatto di peggio: l’Emilia-Romagna e la Sardegna hanno dato via libera alle discoteche. L’Emilia sosteneva la ...

