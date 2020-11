Fifa EA Sport risponde a Ibrahimovic: 'Rispettiamo gli accordi' (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo il polverone sollevato ieri da Zlatan Ibrahimovic con un suo tweet, in cui sostanzialmente accusava Fifa e Fifpro di "fare soldi con il suo volto", è arrivata stamane la risposta di Electronic ... Leggi su gazzetta (Di martedì 24 novembre 2020) Dopo il polverone sollevato ieri da Zlatancon un suo tweet, in cui sostanzialmente accusavae Fifpro di "fare soldi con il suo volto", è arrivata stamane la risposta di Electronic ...

rtl1025 : ?? #Beckham incassa 45 milioni di euro per essere presente in #Fifa21 e #Ibrahimovic scrive su Twitter: 'Chi ha auto… - eli_grandi : Beckham, 45 milioni per apparire su Fifa 2021: più di quanto guadagnava giocando - Gazzettadmilano : Ibrahimovic contro FIFA e FIFPro: usata illegalmente mia immagine. Infortunio: lesione al flessore, ulteriori contr… - Testament73 : Calcio: Ibra contro Fifa e FIFpro per utilizzo sua immagine - Calcio - ANSA - revue2presse : CORRIERE DELLO SPORT -