Fifa EA Sport risponde a Ibrahimovic dopo le accuse dello svedese (Di martedì 24 novembre 2020) L'EA (Elettronic Arts) ha risposto a Zlatan Ibrahimovic dopo le accuse dell'attaccante svedese nei confronti di Fifa e Fifpro. Botta e risposta tra Ibrahimovic e l'EA, continua la polemica. Come riportato nelle scorse ore, l'attaccante svedese, tramite twitter, aveva accusato Fifa e Fifpro di fare soldi utilizzando la sua immagine. Una dichiarazione non condivisa dall'EA, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

