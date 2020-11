FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X/S in nuovi dettagli su grafica next-gen e gameplay (Di martedì 24 novembre 2020) Mancano solo due settimane al lancio di FIFA 21 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 4 dicembre e Gabe Zaro, Global Community Team di EA SPORTS FIFA ha mostrato in un trailer i primi dettagli su grafica next-gen e gameplay del titolo calcistico. Innanzitutto per quanto riguarda PlayStation 5 il gioco si avvarrà del feedback aptico e dei trigger adattivi del DualSense. "Avrete più controllo sia sull'intensità che sulla posizione del feedback aptico, quindi 'sentirete' le staffilate mancine tramite vibrazioni sul lato sinistro del controller, per esempio, oppure percepirete un feedback maggiore durante i tackle più duri rispetto a quando, durante i calci d'angolo, i giocatori si appoggeranno per trovare una posizione vantaggiosa". Un'altra esclusiva PS5 ... Leggi su eurogamer (Di martedì 24 novembre 2020) Mancano solo due settimane al lancio di21 su PlayStation 5 eX/S il 4 dicembre e Gabe Zaro, Global Community Team di EA SPORTSha mostrato in un trailer i primisu-gen edel titolo calcistico. Innanzitutto per quanto riguarda PlayStation 5 il gioco si avvarrà del feedback aptico e dei trigger adattivi del DualSense. "Avrete più controllo sia sull'intensità che sulla posizione del feedback aptico, quindi 'sentirete' le staffilate mancine tramite vibrazioni sul lato sinistro del controller, per esempio, oppure percepirete un feedback maggiore durante i tackle più duri rispetto a quando, durante i calci d'angolo, i giocatori si appoggeranno per trovare una posizione vantaggiosa". Un'altra esclusiva PS5 ...

