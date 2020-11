FIFA 21: EA Sports spiega perchè la versione PC non riceverà l’upgrade alla Next Gen (Di martedì 24 novembre 2020) Durante una preview, a porte chiuse, con il sito Eurogamer.net l’Executive Producer di EA Sports Aaron McHardy ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardante il mancato upgrade della versione PC del nuovo simulatore calcistico FIFA 21. Stando alle dichiarazioni EA Sports ha deciso di non rilasciare una versione PC equiparabile a quella Next Gen per le piattaforme PlayStation 5 e Xbox Series XS per non modificare i requisiti minimi richiesti e mettere in difficoltà gli appassionati della serie che in molti casi non avrebbero potuto più utilizzare il prodotto. “Quando abbiamo lavorato per decidere quale generazione avremmo dovuto utilizzare per la versione PC, abbiamo esaminato i dati forniti dai fan e le capacità degli hardware delle loro macchine. Grazie a queste ... Leggi su fifaultimateteam (Di martedì 24 novembre 2020) Durante una preview, a porte chiuse, con il sito Eurogamer.net l’Executive Producer di EAAaron McHardy ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardante il mancato upgrade dellaPC del nuovo simulatore calcistico21. Stando alle dichiarazioni EAha deciso di non rilasciare unaPC equiparabile a quellaGen per le piattaforme PlayStation 5 e Xbox Series XS per non modificare i requisiti minimi richiesti e mettere in difficoltà gli appassionati della serie che in molti casi non avrebbero potuto più utilizzare il prodotto. “Quando abbiamo lavorato per decidere quale generazione avremmo dovuto utilizzare per laPC, abbiamo esaminato i dati forniti dai fan e le capacità degli hardware delle loro macchine. Grazie a queste ...

