Ferentino Terribile incidente sulla Casilina | morta una bambina di 7 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 24 novembre 2020) L’diche si è verificato alle 13:00 circa di oggi, ha visto come unica vittima unadi sette, di Anagni. Il frontale si è consumato all’altezza dell’incrocio a Ponte Grande in via. Grave, invece, la sua baby-sitter. Secondo quanto ricostruito lo scontro è avvenuto tra una Peugeot 206 e una Mercedes; la baby-sitter che viaggiava con laè stata trasportata con l’eliambulanza in un ospedale della Capitale. Per lapurtroppo non c’è stato nulla da fare, se non dichiararne il decesso. Leggi anche: Torvaianica, prima la truffa dello specchietto, poi la rapina: giovane costretto a consegnare 220 euro come “risarcimento” Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale ...