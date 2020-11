Ferencvaros, Heister rivela: “Ronaldo mi ha negato la maglia perché non ha fatto gol” (Di martedì 24 novembre 2020) “Penso che Ronaldo fosse furioso al 90?. Ha agitato la mano in modo sprezzante quando gli ho chiesto di scambiare le maglie“. Lo ha rivelato il difensore del Ferencvaros Marcel Heister in merito al rifiuto di Cristiano Ronaldo di scambiarsi le maglie nel post partita del match di andata della Champions League. “Forse il punto era che non ha fatto gol oppure il problema era che gli ho portato via la palla quando ha attaccato – ha detto Heister -. È stata l’esperienza più meravigliosa della mia vita incontrarlo“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 24 novembre 2020) “Penso che Ronaldo fosse furioso al 90?. Ha agitato la mano in modo sprezzante quando gli ho chiesto di scambiare le maglie“. Lo hato il difensore delMarcelin merito al rifiuto di Cristiano Ronaldo di scambiarsi le maglie nel post partita del match di andata della Champions League. “Forse il punto era che non hagol oppure il problema era che gli ho portato via la palla quando ha attaccato – ha detto-. È stata l’esperienza più meravigliosa della mia vita incontrarlo“. SportFace.

