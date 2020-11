Feltri, le donne umiliate e i media complici della cultura della vittima criminalizzata (Di martedì 24 novembre 2020) L'ex ideatore di Facile.it si trova in carcere con l'accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni gravissime. La ragazza viene definita già nel titolo ingenua. Nel pezzo poi leggiamo ... Leggi su globalist (Di martedì 24 novembre 2020) L'ex ideatore di Facile.it si trova in carcere con l'accusa di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni gravissime. La ragazza viene definita già nel titolo ingenua. Nel pezzo poi leggiamo ...

lauraboldrini : #Feltri e #Libero basta misoginia! Quello che scrivete è una forma di violenza sulle #donne. È inaccettabile che… - BeaLorenzin : Rieccoci, di nuovo... Non può passare ancora una volta il concetto che “te la sei cercata”, così si ritorna indiet… - LauraGaravini : Parole #Feltri disgustose.Indegno che in una moderna democrazia esistano giornali che pubblichino frasi in cui si g… - helixpis : RT @lauraboldrini: #Feltri e #Libero basta misoginia! Quello che scrivete è una forma di violenza sulle #donne. È inaccettabile che una t… - CarriaggioM : RT @antondepierro: Mi balena un quesito. Se #Feltri gira con l'orologio in mostra e lo rapinano, se l'è cercata? #violenzasulledonne #stupr… -