Fauci | Le vaccinazioni contro il Covid potrebbero cominciare a metà dicembre | in Usa e in Italia

In una intervista alla Stampa Tony Fauci, il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, mostra ottimismo: "Le vaccinazioni contro il Covid potrebbero cominciare tra il 12 e il 15 dicembre negli Usa ma anche in Italia. Questo però dovrebbe spingerci ad adottare subito con maggior serietà le misure per frenare i contagi. Quanto state facendo in Italia è giusto, ma forse bisognerà tenere chiusi bar e ristoranti, e passare il Natale a casa solo con i familiari stretti". "Di sicuro negli Usa la distribuzione inizierà prima di fine anno", ha aggiunto. Ma per Fauci Moderna e Pfizer, che hanno firmato contratti con l'Ue, "sono pronte". Per l'esperto voluto da Trump, ma spesso criticato, ...

