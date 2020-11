Fauci dice che le prime dosi del vaccino anti-Covid potrebbero arrivare a metà dicembre (Di martedì 24 novembre 2020) Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e consigliere sanitario della Casa Bianca, mostra ottimismo ma invita alla prudenza. E in un’intervista alla Stampa dice: «La cavalleria sta arrivando. Le vaccinazioni contro il Covid potrebbero cominciare tra il 12 e il 15 dicembre negli Usa ma anche in Italia. Questo però dovrebbe spingerci ad adottare subito con maggior serietà le misure per frenare i contagi. Quanto state facendo in Italia è giusto, ma forse bisognerà tenere chiusi bar e ristoranti, e passare il Natale a casa solo con i familiari stretti». Su AstraZeneca, dopo la pubblicazione dei dati positivi sul suo vaccino, dice: C’è ancora un po’ di confusione sui dosaggi di AstraZeneca, quindi è prematuro ... Leggi su linkiesta (Di martedì 24 novembre 2020) Anthony, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e consigliere sanitario della Casa Bianca, mostra ottimismo ma invita alla prudenza. E in un’intervista alla Stampa: «La cavalleria sta arrivando. Le vaccinazioni contro ilcominciare tra il 12 e il 15mbre negli Usa ma anche in Italia. Questo però dovrebbe spingerci ad adottare subito con maggior serietà le misure per frenare i contagi. Quanto state facendo in Italia è giusto, ma forse bisognerà tenere chiusi bar e ristor, e passare il Natale a casa solo con i familiari stretti». Su AstraZeneca, dopo la pubblicazione dei dati positivi sul suo: C’è ancora un po’ di confusione sui dosaggi di AstraZeneca, quindi è prematuro ...

