Fatture false per evadere le tasse | immobiliarista condannato

L'immobiliarista Salvatore Leggiero è stato condannato a una pena di 2 anni e tre mesi di reclusione nel processo che lo vedeva imputato a Firenze con l'accusa di emissione di Fatture per operazioni false per evadere le tasse.

Salvatore Leggiero è stato condannato a una pena di 2 anni e tre mesi di reclusione. Lo scorso settembre era stato arrestato ...

Cybercrime, false fatture Bartolini- Enel Energia esche per Ursnif/Gozi in Italia

L’allegato xlsm, se aperto, contatta un unico link e scarica la Dll che avvia l’infezione del malware. In questa campagna la fattura è in chiaro nel testo della mail.

L'allegato xlsm, se aperto, contatta un unico link e scarica la Dll che avvia l'infezione del malware. In questa campagna la fattura è in chiaro nel testo della mail.