"Fata Madrina Cercasi": la nuova commedia di Natale by Disney (Di martedì 24 novembre 2020) Disponibile dal 4 dicembre su "Disney +" Sarà un Natale diverso, come del resto quest'anno, ma almeno attraverso il cinema si potrà vivere l'atmosfera magica e sognante tipica del periodo. Leggi anche: Netflix, le uscite di novembre e dicembre sulla piattaforma streaming Tra le nuove proposte c'è anche una pellicola targata Disney. Dal 4 dicembre sulla piattaforma streaming "Disney +" arriva "Fata Madrina Cercasi" nuova commedia con Isla Fisher e Jillian Bell. Sinossi Ambientata nel periodo natalizio, è una commedia con protagonista Eleanor, una giovane e inesperta fata Madrina in formazione (Jillian Bell) che, dopo aver sentito che la professione da lei scelta rischia l'estinzione, decide di mostrare ...

