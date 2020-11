"Fare il tampone di giovedì per andare alla festa del sabato”: è allarme tra i giovani in Usa (Di martedì 24 novembre 2020) Il tampone fatto il giovedì per andare alla festa del sabato sera. Accade in California, negli Usa, dove le autorità sanitarie lanciano l’allarme per il comportamento di alcuni giovani della fascia d’età 18-29 anni. Come riportato dal Los Angeles Times, i ragazzi utilizzano l’escamotage del test di metà settimana per non indossare la mascherina, evitare il distanziamento e andare ballare durante il weekend. Barbara Ferrer, direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica nella contea di Los Angeles, ha dichiarato che i “test del giovedì” forniscono un falso senso di sicurezza ai giovani, convinti che l’espediente possa bastare a contenere il contagio durante eventi a grande partecipazione. “Non ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 24 novembre 2020) Ilfatto ilperdel sabato sera. Accade in California, negli Usa, dove le autorità sanitarie lanciano l’rme per il comportamento di alcunidella fascia d’età 18-29 anni. Come riportato dal Los Angeles Times, i ragazzi utilizzano l’escamotage del test di metà settimana per non indossare la mascherina, evitare il distanziamento ere durante il weekend. Barbara Ferrer, direttrice del Dipartimento di Sanità Pubblica nella contea di Los Angeles, ha dichiarato che i “test del” forniscono un falso senso di sicurezza ai, convinti che l’espediente possa bastare a contenere il contagio durante eventi a grande partecipazione. “Non ...

