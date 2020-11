Ex vicepresidente Pfizer: La spinta a un vaccino universale ha “l’odore del male” (Di martedì 24 novembre 2020) Il dottor Mike Yeadon, ex vicepresidente e scienziato capo della Pfizer per Allergy & Respiratory, afferma che la spinta a un vaccino universale ha “l’odore del male” a cui “si opporrà … vigorosamente”. Mentre la Pfizer farmaceutica ha fatto notizia per annunciare l’imminente rilascio del suo vaccino COVID-19, con grande clamore , un ex vicepresidente e capo scienziato dell’azienda ha categoricamente respinto la necessità di qualsiasi vaccino per portare la pandemia COVID -19 al termine. In un recente articolo , il dottor Michael Yeadon, che “ha trascorso oltre 30 anni alla guida di nuove ricerche sui farmaci allergici e respiratori in alcune delle più grandi aziende farmaceutiche del ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 24 novembre 2020) Il dottor Mike Yeadon, exe scienziato capo dellaper Allergy & Respiratory, afferma che laa unhadela cui “si opporrà … vigorosamente”. Mentre lafarmaceutica ha fatto notizia per annunciare l’imminente rilascio del suoCOVID-19, con grande clamore , un exe capo scienziato dell’azienda ha categoricamente respinto la necessità di qualsiasiper portare la pandemia COVID -19 al termine. In un recente articolo , il dottor Michael Yeadon, che “ha trascorso oltre 30 anni alla guida di nuove ricerche sui farmaci allergici e respiratori in alcune delle più grandi aziende farmaceutiche del ...

