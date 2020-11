Europa League, le designazioni arbitrali delle italiane (Di martedì 24 novembre 2020) La UEFA ha diramato la designazioni arbitrali per il prossimo turno di Europa League La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per il quarto turno dei gironi di Europa League, che vedrà impegnate anche Roma, Milan e Napoli. A dirigere Milan-Lille sarà l’inglese Craig Pawson. Napoli-Rijeka è stata invece affidata turco Halis Ozkahya, mentre Cluj-Roma all’austriaco Harald Lechner. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 novembre 2020) La UEFA ha diramato laper il prossimo turno diLa UEFA ha reso note leper il quarto turno dei gironi di, che vedrà impegnate anche Roma, Milan e Napoli. A dirigere Milan-Lille sarà l’inglese Craig Pawson. Napoli-Rijeka è stata invece affidata turco Halis Ozkahya, mentre Cluj-Roma all’austriaco Harald Lechner. Leggi su Calcionews24.com

