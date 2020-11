capuanogio : #Gattuso, rabbia infinita dopo la sconfitta con il #Milan. Nuovo duro confronto con la squadra e sta pensando al ri… - capuanogio : ?? #Ibrahimovic aveva capito già all’uscita dal campo cosa era successo: “Mi sono stirato” le sue parole. Starà fuor… - GoalItalia : Dalla prossima stagione arriva l'Europa Conference League ?? La terza competizione UEFA dopo Champions ed Europa Lea… - NicFra99 : @NdoV97 l'Europa League pure gliela puoi fare giocare. - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Europa League, Cluj-Roma: dove vedere la gara in Tv e streaming: La qualificazione ai s… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

I transalpini si sono confermati un avversario indigesto per il Milan, che nelle tre volte in cui l'ha affrontato in Europa non è mai riuscito a trovare la via del gol, considerando anche i due ...Il tecnico tedesco mette in guardia i Reds: "Dimentichiamoci l'andata, altrimenti rischiamo una serata davvero complicata. Salah? È a disposizione" ...