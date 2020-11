Eriksen prepara il ritorno in Premier: United o Arsenal (Di martedì 24 novembre 2020) Con stile e senza strappi, ma Christian Eriksen prepara il trasloco dall' Inter . Rispetta le scelte di Antonio Conte e ha capito che per lui non c'è spazio, però non ha intenzione di bruciare un anno,... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 novembre 2020) Con stile e senza strappi, ma Christianil trasloco dall' Inter . Rispetta le scelte di Antonio Conte e ha capito che per lui non c'è spazio, però non ha intenzione di bruciare un anno,...

sportli26181512 : Eriksen prepara il ritorno in Premier: United o Arsenal: Il centrocampista danese vuole lasciare l’Inter a gennaio:… - Nerazzurrisiamo : Ecco come si prepara l’#Inter per il big match di #UCL - Light_INTER : @Nicol70287692 @Vatenerazzurro1 Peccato che non è mai colpa sua ma sempre dei giocatori e/o della società. È colpa… - tackleduro : RT @Ngoppejammeja: #Inter, #Marotta impacchetta #Eriksen e prepara i saluti già a gennaio: “Non lo tratteniamo, cercheremo di abbracciare l… - leoromoli : RT @Ngoppejammeja: #Inter, #Marotta impacchetta #Eriksen e prepara i saluti già a gennaio: “Non lo tratteniamo, cercheremo di abbracciare l… -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen prepara Eriksen prepara il ritorno in Premier: United o Arsenal Corriere dello Sport.it TACKLE DURO – Il derby dei media: l’Inter rischia di perdere Conte ed Eriksen

Tra Real e rinnovo, con Eriksen che parte e Allegri alla finestra, la temperatura nei prossimi mesi salirà. E c'entrano anche i rapporti di spogliatoio nella Juve di ...

CdS – Inter, Bastoni si prepara al rinnovo: l’apertura di Marotta fa ben sperare

Ha offerto diversi spunti nell’intervista del pre-partita di ieri, l’amministratore delegato dell’ Inter Beppe Marotta. Il dirigente varesino, oltre ad aver messo ufficialmente Christian Eriksen sul m ...

Tra Real e rinnovo, con Eriksen che parte e Allegri alla finestra, la temperatura nei prossimi mesi salirà. E c'entrano anche i rapporti di spogliatoio nella Juve di ...Ha offerto diversi spunti nell’intervista del pre-partita di ieri, l’amministratore delegato dell’ Inter Beppe Marotta. Il dirigente varesino, oltre ad aver messo ufficialmente Christian Eriksen sul m ...