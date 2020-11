Enrico Laghi | con la chiamata dei Benetton il pupillo di Pellegrino Capaldo prova a superare il maestro che salvo lo Ior dall’Ambrosiano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) A volte ritornano. O meglio restano sempre sulla cresta dell’onda, come accade per, apprezzato professionista nonchédi, il banchiere irpino che negli anni ’80 fu uno dei tre probiviri designati dalla segreteria di Stato della Santa Sede per far seppellire il Banco Ambrosiano più lontano possibile dalla banca vaticana, lo Ior. L’allievoile risponde alladella famigliaper i quali rappresenta l’ultima spiaggia per uscire con minor danno possibile, se non addirittura con profitto, dalla trattativa con il governo sulle Autostrade che è stata affossata nei giorni scorsi dai dettagli dell’inchiesta genovese sul crollo del ponte Morandi. Una ...