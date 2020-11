Enel: Starace, 'rientro Usa in accordo Parigi rafforzerà lotta contro cambiamenti clima' (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Sicuramente il fatto che gli Usa possano rientrare negli accordo di Parigi sarà simbolicamente ma anche sostanzialmente importante per rafforzare gli impegni nella lotta contro i cambiamenti climatici a livello globale". Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace nel corso della conferenza stampa al termine della presentazione del piano. "Certamente in parte questo rientro potrà aiutare a dissipare i dubbi in giro per il mondo sulla direzione" nella lotta contro i cambiamenti climatici. "La crescita delle rinnovabili negli Usa, che sia durante l'amministrazione Bush, Obama o Trump è stata abbastanza costante perché è stata decisa dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Sicuramente il fatto che gli Usa possano rientrare neglidisarà simbolicamente ma anche sostanzialmente importante per rafforzare gli impegni nellatici a livello globale". Ad affermarlo è l'ad di, Francesconel corso della conferenza stampa al termine della presentazione del piano. "Certamente in parte questopotrà aiutare a dissipare i dubbi in giro per il mondo sulla direzione" nellatici. "La crescita delle rinnovabili negli Usa, che sia durante l'amministrazione Bush, Obama o Trump è stata abbastanza costante perché è stata decisa dai ...

