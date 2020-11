ENEL, Starace: “Con Vision 2030 puntiamo a mobilitare investimenti per 190 miliardi” (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Per ENEL il prossimo sarà un “decennio pieno di opportunità”. Con il nuovo Piano Strategico la multinazionale – come affermato dall’amministratore delegato di ENEL, Francesco Starace in occasione della presentazione del nuovo piano strategico e della Vision al 2030 al mercato– punta a “mobilitare investimenti per 190 miliardi di euro” e a “rafforzare nel decennio la creazione di valore condiviso e sostenibile per tutti gli stakeholder” che comprende anche “un’interessante remunerazione” per gli azionisti. “Per realizzare questa Vision – ha spiegato Starace – possiamo contare sulla nostra chiara leadership nel settore delle utility in tre principali dimensioni, tutte trainate da un innovativo modello platform-based. In ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Peril prossimo sarà un “decennio pieno di opportunità”. Con il nuovo Piano Strategico la multinazionale – come affermato dall’amministratore delegato di, Francescoin occasione della presentazione del nuovo piano strategico e dellaalal mercato– punta a “per 190 miliardi di euro” e a “rafforzare nel decennio la creazione di valore condiviso e sostenibile per tutti gli stakeholder” che comprende anche “un’interessante remunerazione” per gli azionisti. “Per realizzare questa– ha spiegato– possiamo contare sulla nostra chiara leadership nel settore delle utility in tre principali dimensioni, tutte trainate da un innovativo modello platform-based. In ...

