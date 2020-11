Enel, il mercato premia il piano e la vision al 2030 (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Effervescente Enel, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,12%. Il Gruppo ha presentato stamane il piano Strategico 2021–2023 con una indicazione sui prossimi 10 anni, al 2030, in cui il Gruppo punta alla accelerazione sulla transizione energetica con rinnovabili ed elettrificazione. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento del gruppo energetico subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Enel restano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l’andamento dei prezzi per cui, a ... Leggi su quifinanza (Di martedì 24 novembre 2020) (Teleborsa) – Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,12%. Il Gruppo ha presentato stamane ilStrategico 2021–2023 con una indicazione sui prossimi 10 anni, al, in cui il Gruppo punta alla accelerazione sulla transizione energetica con rinnovabili ed elettrificazione. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento del gruppo energetico subisce la pressione dela cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l’andamento dei prezzi per cui, a ...

of_osservatorio : #ESG ed #Ecobonus sono le parole chiave del momento. E aumentano le offerte per una gestione in autonomia e a dista… - DagoRaga : RT @lubenasich: Ma avete notato questa cosa curiosa; lo stato apparentemente riesce a fare l'imprenditore fino a che non è a mercato (ENI,… - MacProslo : @repubblica Chi ha 'scelto' il libero mercato è stato fregato, io due volte e poi sono tornato a Enel servizi el. - smilypapiking : RT @lubenasich: Ma avete notato questa cosa curiosa; lo stato apparentemente riesce a fare l'imprenditore fino a che non è a mercato (ENI,… - Affaritaliani : Enel Energia lancia l'offerta verde One 5 piani ad hoc per ogni tipo di consumo -