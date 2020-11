Emma Marrone tra le lenzuola | il risveglio bollente della cantante

GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Buongiorno @MarroneEmma ????Emma Marrone - GuitarDaniele : Buongiorno @MarroneEmma ????Emma Marrone - meta_davide : RT @_che_fatica: Duetto inedito questa sera: Achille Lauro ft. Emma Marrone #Gfvip - GammaStereoRoma : Emma Marrone - Ti Capita Mai - radiocalabriafm : EMMA MARRONE - IO SON PER TE L'AMORE -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

Gossip e TV

Sul palco è una leonessa, ma anche in cucina non scherza Emma Marrone. La cantante salentina è un ottima cuoca e a casa non è affatto raro trovarla ai fornelli. Ama preparare pranzi e cene per i suoi ...Spontanea e sempre molto sincera Emma Marrone è tra le cantanti più quotate del panorama musicale italiano, affermatasi grazie ad una serie di successi che l’hanno resa popolare ma anche un’artista ...