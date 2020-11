Emma Marrone e suoi occhi che raccontano tante cose – Foto (Di martedì 24 novembre 2020) Emma Marrone, due scatti dal camerino: bellissima con i boccoli biondi manda un messaggio importate a tutti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real brown) Emma Marrone nelle vesti di giudice piace tanto. La cantante salentina è quest’anno dietro il bancone di X Factor e sta facendo molto parlare L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 24 novembre 2020), due scatti dal camerino: bellissima con i boccoli biondi manda un messaggio importate a tutti Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real brown)nelle vesti di giudice piace tanto. La cansalentina è quest’anno dietro il bancone di X Factor e sta facendo molto parlare L'articolo proviene da YesLife.it.

zazoomblog : Emma Marrone Stefano De Martino amanti segreti? Il gossip piccante - #Marrone #Stefano #Martino #amanti - _horanloveyou_ : RT @_che_fatica: Duetto inedito questa sera: Achille Lauro ft. Emma Marrone #Gfvip - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Io amo questa artista chi non è d'accordo s' tacca al tram di sola andata . . . Perché ad un steve vai come me non se… - GuitarDaniele : Io amo questa artista chi non è d'accordo s' tacca al tram di sola andata . . . Perché ad un steve vai come me n… - giuly0096 : RT @_che_fatica: Duetto inedito questa sera: Achille Lauro ft. Emma Marrone #Gfvip -