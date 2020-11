Emir Kusturica | la grande epopea underground del cinema balcanico

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 novembre 2020) Compie 66 anni. È il piùrappresentate dele di quel movimentoche ben ha saputo raccontare la cultura del suo popolo passando per le vicissitudini della sua terra. Con la sua regia d’ispirazione felliniana è entrato diritto nella storia delconquistando tra l’altro un Leone d’oro a Venezia e 2 Palme d’oro.Kosturica e ilfelliniano “Amo i film di Fellini perché non ci sono protagonisti che si appoggiano telefoni sulla spalla”. Con questa dichiarazione si può già comprendere come ildiabbandoni il naturalismo hollywoodiano per dedicare ad un racconto più surreale e grottesco. Quest’ultima ...