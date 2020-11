Emergenza sanità | bando per i medici in Campania | rinunciano due su tre

Leggi su meteoweek

(Di martedì 24 novembre 2020) Non è positivo il bilancio deldella Protezione civile perda inviare in. Su 156 domande, rende noto la Regione, ci sono state 97 rinunce e sette esclusioni per mancanza di requisiti. Altre 25 domande sono in attesa di riscontro, e solo 27– tra cui tre anestesisti, pochissimi rispetto alle L'articolo proviene da www.meteoweek.com.