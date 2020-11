Emergenza Covid, medici dell’Esercito negli ospedali di Monza e Desio (Di martedì 24 novembre 2020) È stato accolto dall’Esercito l’appello di ASST Monza: dieci medici e dieci infermieri dell’Esercito già questa settimana saranno operativi all’ospedale San Gerardo di Monza. Si tratta di una prima risposta che vedrà in seguito l’aggiungersi di rinforzi, che verranno utilizzati anche in aiuto dell’ospedale di Desio. Il programma prevede: l’attivazione di 40 nuovi posti letto td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 24 novembre 2020) È stato accolto dall’Esercito l’appello di ASST: diecie dieci infermierigià questa settimana saranno operativi all’ospedale San Gerardo di. Si tratta di una prima risposta che vedrà in seguito l’aggiungersi di rinforzi, che verranno utilizzati anche in aiuto dell’ospedale di. Il programma prevede: l’attivazione di 40 nuovi posti letto td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

giorgio_gori : Nel 1980 avevo 20 anni. E quando il 23 novembre il #terremoto devastò l’#Irpinia partii con un gruppo di volontari… - reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre L'emergenza sanitaria della seconda ondata di #Covid19 ha travolto anche… - Agenzia_Ansa : Arcuri: 'Ci sarà un punto per i vaccini ogni 20 mila cittadini' - Il Commissario per l'emergenza: 'Chiesto alle Reg… - CocchiMonica : RT @DonatellaBucci: Vogliono fare stare in casa gli over 65 poi cercano medici pensionati per emergenza COVID. Direi che la maggior parte d… - sergiopassariel : #Malta Tourism Authority pensa al #turismo del prossimo futuro rimodellato dall'emergenza #Covid. Ecco le nuove ide… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Ospedali ed emergenza Covid-19: l'esclusione del personale sanitario straniero dai concorsi pubblici Filodiritto Covid a Napoli: cure e assistenza per tutti, comitati in piazza alla Sanità

Emergenza sanitaria, difficoltà di assistenza ed interventi di primo soccorso che spesso arrivano in ritardo. Questi i temi principali di cui si è discusso questo ...

Padova, il Covid si porta via il Babbo Natale-pasticciere

Lutto a Mestrino. Gianpietro Bortolan era andato in pensione tre anni fa, lasciando l’attività dove aveva lavorato per 30 anni. Amava rallegrare la comunità per le feste ...

Emergenza sanitaria, difficoltà di assistenza ed interventi di primo soccorso che spesso arrivano in ritardo. Questi i temi principali di cui si è discusso questo ...Lutto a Mestrino. Gianpietro Bortolan era andato in pensione tre anni fa, lasciando l’attività dove aveva lavorato per 30 anni. Amava rallegrare la comunità per le feste ...