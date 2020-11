Elisabetta Gregoraci lascia il Gf Vip: “Impensabile stare qui dentro” (Di martedì 24 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci lascia il Gf Vip, pare proprio che la showgirl calabrese abbia preso la sua decisione e non accetti il prolungamento voluto dal programma. Elisabetta Gregoraci, Fonte: Instagram (screenshot – https://www.instagram.com/ElisabettaGregoracireal/?hl=it)Nella puntata in onda ieri sera tantissimi sono stati i cambiamenti avvenuti, il più grande di tutti è stata la comunicazione di Alfonso Signorini, circa il proseguo dell’edizione in corso del reality show che non finirà come previsto a Dicembre ma a Febbraio. Parole che hanno scaldato gli animi dei concorrenti dentro la casa e se da una parte ci sta che ha deciso di proseguire senza indugi, tanti sono i vip propensi ad abbandonare il gioco prima del tempo. Tra questi Francesco Oppini, ... Leggi su chenews (Di martedì 24 novembre 2020)il Gf Vip, pare proprio che la showgirl calabrese abbia preso la sua decisione e non accetti il prolungamento voluto dal programma., Fonte: Instagram (screenshot – https://www.instagram.com/real/?hl=it)Nella puntata in onda ieri sera tantissimi sono stati i cambiamenti avvenuti, il più grande di tutti è stata la comunicazione di Alfonso Signorini, circa il proseguo dell’edizione in corso del reality show che non finirà come previsto a Dicembre ma a Febbraio. Parole che hanno scaldato gli animi dei concorrenti dentro la casa e se da una parte ci sta che ha deciso di proseguire senza indugi, tanti sono i vip propensi ad abbandonare il gioco prima del tempo. Tra questi Francesco Oppini, ...

