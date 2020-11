Elisabetta Gregoraci gelosa di Giulia Salemi: 'In vacanza parlava solo con Briatore' (Di martedì 24 novembre 2020) . La notizia su una possibile maretta tra le due è stata data da Alfonso Signorini sul finire della diretta della ... Leggi su leggo (Di martedì 24 novembre 2020) . La notizia su una possibile maretta tra le due è stata data da Alfonso Signorini sul finire della diretta della ...

DetectiveFurud0 : RT @seituilsole: Giulia Salemi che nelle sue due prime nomination nomina le intoccabili Patrizia De Blanck ed Elisabetta Gregoraci TI PORT… - lovinghaiilee : RT @traimieipassi: GIULIA SALEMI ASFALTA ELISABETTA GREGORACI, olio su tela #gfvip #prelemi - zazoomblog : Elisabetta Gregoraci pronta a lasciare il GF VIP 5 senza dubbi: le sue parole - #Elisabetta #Gregoraci #pronta… - dtudoumpouco : RT @Cohen61081141: Dayane sta sempre con le gambe aperte' 'Selvaggia limona con tutti in discoteca' 'Giulia ci provava con Flavio per in… - complaingalways : RT @oocgfvip5: Giulia Salemi contro Elisabetta Gregoraci: “quindi lei che mi fa passare a me per accattona non mi sta bene, solo perché le… -