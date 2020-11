Elisabetta Gregoraci: abbracci con Pierpaolo Pretelli, ma Briatore non molla (Di martedì 24 novembre 2020) Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono nuovamente avvicinati, ma Flavio Briatore non ci sta e potrebbe tornare alla carica. Elisabetta e Pierpaolo (web source)Nella casa del Grande Fratello nulla è come sembra, volendo citare un altro noto reality show, La Talpa. Nelle ultime settimane il duo di “amici speciali” Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono stati al centro del chiacchiericcio. Nei primi mesi all’interno della casa, per i due sembrava potesse nascere una storia d’amore, che col passare del tempo non è però mai sviluppata. Complici probabilmente alcuni discorsi in sospeso per la showgirl fuori dal gioco, la coppia ... Leggi su kronic (Di martedì 24 novembre 2020)si sono nuovamente avvicinati, ma Flavionon ci sta e potrebbe tornare alla carica.(web source)Nella casa del Grande Fratello nulla è come sembra, volendo citare un altro noto reality show, La Talpa. Nelle ultime settimane il duo di “amici speciali”sono stati al centro del chiacchiericcio. Nei primi mesi all’interno della casa, per i due sembrava potesse nascere una storia d’amore, che col passare del tempo non è però mai sviluppata. Complici probabilmente alcuni discorsi in sospeso per la showgirl fuori dal gioco, la coppia ...

