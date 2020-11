Elezioni Usa: Trump cede e autorizza la transizione di poteri (Di martedì 24 novembre 2020) Pur continuando a non ammettere la sconfitta, il presidente da il via libera all'organizzazione dell'insediamento di Joe Biden alla casa Bianca. I due team dovranno collaborare nel passaggio Leggi su tg.la7 (Di martedì 24 novembre 2020) Pur continuando a non ammettere la sconfitta, il presidente da il via libera all'organizzazione dell'insediamento di Joe Biden alla casa Bianca. I due team dovranno collaborare nel passaggio

