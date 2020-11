Elezioni Usa, tensioni in team Biden per nomine (Di martedì 24 novembre 2020) Washington, 24 nov. (Adnkronos) - "La gente sta iniziando ad arrabbiarsi". Così un consigliere di Joe Biden descrive le tensioni all'interno della squadra del presidente eletto dopo l'annuncio delle prime nomine della futura amministrazione che hanno prediletto volti della vecchia amministrazione Obama, non necessariamente in prima linea durante questi mesi di campagna elettorale. "Lo staff di Obama ora sta tagliando fuori le persone che hanno fatto vincere Biden", si lamenta un altro alto funzionario della campagna. "Nessuna di queste persone ha avuto il coraggio di aiutare il vice presidente durante la campagna ed ora stanno nominando i loro amici invece della gente di Biden", ha poi aggiunto. Anche se la transizione di Biden è appena iniziata, e ci sono migliaia di posti da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Washington, 24 nov. (Adnkronos) - "La gente sta iniziando ad arrabbiarsi". Così un consigliere di Joedescrive leall'interno della squadra del presidente eletto dopo l'annuncio delle primedella futura amministrazione che hanno prediletto volti della vecchia amministrazione Obama, non necessariamente in prima linea durante questi mesi di campagna elettorale. "Lo staff di Obama ora sta tagliando fuori le persone che hanno fatto vincere", si lamenta un altro alto funzionario della campagna. "Nessuna di queste persone ha avuto il coraggio di aiutare il vice presidente durante la campagna ed ora stanno nominando i loro amici invece della gente di", ha poi aggiunto. Anche se la transizione diè appena iniziata, e ci sono migliaia di posti da ...

