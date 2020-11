“Elegia americana” | Glenn Close matriarca di una famiglia di brutti | sporchi e cattivi

Leggi su iodonna

(Di martedì 24 novembre 2020) Cresci bene che ripasso. La formula che si usava alla superiori per i minori molto carini mal si applica al giovane J.D. Vance (Owen Asztalos), il protagonista di Elegia Americana (Hillbilly elegy), nuova fatica di Ron Howard disponibile da oggi su Netflix. È rotondetto, insicuro, vessato da ragazzi montanari in una guerra tra famiglie degli Apalacchi quando va a trovare i parent in Kentucky; lui, mamma e nonna si sono trasferiti in Ohio. Montanaro, ma anche burino, in inglese si dice hillbilly; che non vuol direcome quelli di Ettore Scola nella bidonville di Roma: vuol dire sempre poveri ma proprietari di case, però con divani sfondati, tv sempre accesa, prati incolti, spazzatura che si integra nella natura, pigiama da mattina a sera. E capelli fatti da se. La cosiddetta America profonda, ignorante ma ...