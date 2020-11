Egitto, l'Italia chiede il rilascio di Zaky e dei rappresentati della ong (Di martedì 24 novembre 2020) L’Italia continua a seguire con la massima attenzione la vicenda legata agli arresti dei tre rappresentanti di Eipr, la ong per la quale lavorava Patrick Zaky . Domenica - si apprende da fonti della... Leggi su feedpress.me (Di martedì 24 novembre 2020) L’continua a seguire con la massima attenzione la vicenda legata agli arresti dei tre rappresentanti di Eipr, la ong per la quale lavorava Patrick. Domenica - si apprende da fonti...

