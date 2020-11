Efficacia, costi, conservazione: lo sprint a tre per il vaccino (Di martedì 24 novembre 2020) Martina Piumatti "È efficace al 70%, costa dieci volte meno e si conserva in frigorifero". Ecco perché il vaccino di AstraZeneca entra in corsa La corsa al vaccino anti Covid sembra ormai una gara a tre. Dopo gli annunci a stretto giro a suon di record di Efficacia di Pfizer/Biontech e Moderna, alla partita si aggiunge anche AstraZeneca. Il vaccino prodotto dalla multinazionale svedese-britannica con sede a Londra, in collaborazione con lo Jenner Institute dell'Università di Oxford e con la Irbm di Pomezia, è risultato "altamente efficace" nella protezione contro il coronavirus, secondo i risultati preliminari dei testi clinici condotti in Regno Unito e Brasile arrivati in fase 3. I ricercatori, riporta Agi, hanno spiegato che il vaccino funziona con un'Efficacia ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 24 novembre 2020) Martina Piumatti "È efficace al 70%, costa dieci volte meno e si conserva in frigorifero". Ecco perché ildi AstraZeneca entra in corsa La corsa alanti Covid sembra ormai una gara a tre. Dopo gli annunci a stretto giro a suon di record didi Pfizer/Biontech e Moderna, alla partita si aggiunge anche AstraZeneca. Ilprodotto dalla multinazionale svedese-britannica con sede a Londra, in collaborazione con lo Jenner Institute dell'Università di Oxford e con la Irbm di Pomezia, è risultato "altamente efficace" nella protezione contro il coronavirus, secondo i risultati preliminari dei testi clinici condotti in Regno Unito e Brasile arrivati in fase 3. I ricercatori, riporta Agi, hanno spiegato che ilfunziona con un'...

