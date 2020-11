Ecco il vaccino tutto italiano che usa un virus di gorilla. Uno scienziato napoletano alle origini della ricerca (Di martedì 24 novembre 2020) È tutto italiano il vaccino di ReiThera, che compie oggi un passo importante: finito lo studio di Fase 1, il GRAd-COV2 è stato ben tollerato e ha generato, come auspicato, gli anticorpi in grado di legarsi alla proteina Spike del virus. Il vaccino è sviluppato dall’azienda biotech con sede a Castel Romano, alle porte della Capitale, con il sostegno del Governo, del Consiglio nazionale delle ricerche e della Regione Lazio. I test sui primi 90 volontari sono stati autorizzati dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e vengono condotti all’ospedale Spallanzani di Roma e al Centro Ricerche Cliniche Verona. Il vaccino made in Italy è basato su un adenovirus di gorilla, che ha lo scopo di “trasportare” una ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 novembre 2020) Èildi ReiThera, che compie oggi un passo importante: finito lo studio di Fase 1, il GRAd-COV2 è stato ben tollerato e ha generato, come auspicato, gli anticorpi in grado di legarsi alla proteina Spike del. Ilè sviluppato dall’azienda biotech con sede a Castel Romano,porteCapitale, con il sostegno del Governo, del Consiglio nazionale delle ricerche eRegione Lazio. I test sui primi 90 volontari sono stati autorizzati dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) e vengono condotti all’ospedale Spallanzani di Roma e al Centro Ricerche Cliniche Verona. Ilmade in Italy è basato su un adenodi, che ha lo scopo di “trasportare” una ...

