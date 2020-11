Ecco il team Biden: «Riportare l’America a capotavola» (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nonostante le bufere della Casa Bianca di Donald Trump, il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, e la sua vice Kamala Harris, hanno rivelato le prime nomine della nuova amministrazione. «Questa squadra incarna le mie convinzioni fondamentali, vale a dire che l’America è più forte quando lavora con i suoi alleati – ha detto Biden durante la presentazione del team, in Delaware – Collettivamente questa squadra si è assicurata alcuni dei più importanti risultati diplomatici e di sicurezza nazionale … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nonostante le bufere della Casa Bianca di Donald Trump, il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe, e la sua vice Kamala Harris, hanno rivelato le prime nomine della nuova amministrazione. «Questa squadra incarna le mie convinzioni fondamentali, vale a dire cheè più forte quando lavora con i suoi alleati – ha dettodurante la presentazione del, in Delaware – Collettivamente questa squadra si è assicurata alcuni dei più importanti risultati diplomatici e di sicurezza nazionale … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

