È “Notturno” di Gianfranco Rosi il candidato italiano all`Oscar

(Di martedì 24 novembre 2020) È "Notturno" diil film designato a rappresentare l`Italia alla 93esima edizione degli Oscar. A sceglierlo è stata la Commissione istituita dall`Anica su incarico dell`Academy of Motion Picture Arts and Sciences. "Notturno" concorrerà ora per la shortlist che includerà i dieci film internazionali selezionati dall`Academy e che sarà resa nota il 9 febbraio 2021. L`annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 15 marzo 2021, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar® si terrà a Los Angeles il 25 aprile 2021. "Notturno" è stato girato nel corso di tre anni sui confini fra Siria, Iraq, Kurdistan, Libano, e mostra spaccati di vita quotidiana di alcuni abitanti della martoriata regione del Medio Oriente. Il docu-film diha già partecipato ad oltre 20 tra i più ...