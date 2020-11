E’ morto Paolo Gabriele, il ‘corvo’ del caso Vatileaks (Di martedì 24 novembre 2020) Paolo Gabriele è morto all’età di 54 anni. L’uomo è stato il ‘corvo’ del caso Vatileaks. Era da tempo malato. ROMA – E’ morto all’età di 54 anni Paolo Gabriele, il corvo del caso Vatileaks. Il decesso dell’uomo, conosciuto in tutto il mondo per essere stato protagonista dello scandalo sui documenti rubati a Ratzinger e pubblicati sui giornali, è avvenuto all’ospedale Gemelli di Roma nella giornata di martedì 24 novembre. Il 54enne da tempo era malato e le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime settimane. Chi era Paolo Gabriele Il nome di Paolo Gabriele è stato coinvolto nel caso ... Leggi su newsmondo (Di martedì 24 novembre 2020)all’età di 54 anni. L’uomo è stato ildel. Era da tempo malato. ROMA – E’all’età di 54 anni, il corvo del. Il decesso dell’uomo, conosciuto in tutto il mondo per essere stato protagonista dello scandalo sui documenti rubati a Ratzinger e pubblicati sui giornali, è avvenuto all’ospedale Gemelli di Roma nella giornata di martedì 24 novembre. Il 54enne da tempo era malato e le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime settimane. Chi eraIl nome diè stato coinvolto nel...

