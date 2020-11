“E’ la cosa più strana mai vista”: trovato uno misterioso monolite nel deserto dello Utah (Di martedì 24 novembre 2020) La scoperta è stata fatta mercoledì scorso, 18 novembre, negli Stati Uniti. Un misterioso monolite di metallo alto oltre tre metri è stato ritrovato nel deserto dello Utah. Di cosa si tratta? cosa ci fa lì? >>Freddie Mercury moriva 29 anni fa: la leggenda del rock di tutti i tempi aveva l’Aids La scoperta del monolite Un elicottero del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah stava assistendo gli ufficiali della Utah Division of Wildlife Resource. L’elicottero sorvolava la zona nei pressi di Salt Lake City. L’equipaggio stava eseguendo un censimento delle pecore delle Montagne Rocciose, note anche come Bighorn. Ad un certo punto un uomo notò qualcosa di ... Leggi su urbanpost (Di martedì 24 novembre 2020) La scoperta è stata fatta mercoledì scorso, 18 novembre, negli Stati Uniti. Undi metallo alto oltre tre metri è stato rinel. Disi tratta?ci fa lì? >>Freddie Mercury moriva 29 anni fa: la leggenda del rock di tutti i tempi aveva l’Aids La scoperta delUn elicottero del Dipartimento di Pubblica Sicurezzastava assistendo gli ufficiali dellaDivision of Wildlife Resource. L’elicottero sorvolava la zona nei pressi di Salt Lake City. L’equipaggio stava eseguendo un censimento delle pecore delle Montagne Rocciose, note anche come Bighorn. Ad un certo punto un uomo notò qualdi ...

borghi_claudio : Cosa succede quando il ministro è un incompetente? Semplice, invece di far arrivare subito gli indennizzi si entra… - reportrai3 : Capodanno 2015. «Avevamo previsto circa 900 #vigili in servizio per la sicurezza dei cittadini di Roma e dei turist… - stanzaselvaggia : Ditemi voi se è normale che si permetta ad una persona ai domiciliari con non so quante condanne alle spalle di far… - chiarakalos : RT @middleton____: Comunque una cosa è capire che Tommaso sta sbagliando ed un'altra buttargli merda quando sappiamo i problemi che ha,… - ILuv_TaeTae_ : @_ktaehobi Giada tesoro, chiudi tutto e riposa. Basta. Per un giorno lascia perdere qualsiasi cosa. Magari ascolta… -

Ultime Notizie dalla rete : “E’ cosa Preferred Hotel Group, Inc. lancia il marchio alberghiero sostenibile Beyond Green Fortune Italia